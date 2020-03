Genova – Sale ancora il numero dei decessi per Coronavirus in Liguria.

Questa mattina la Direzione Sanitaria del Policlinico San Martino ha informato della morte di un genovese di 73 anni, già ricoverato nel reparto di Medicina Generale per altre patologie e anche per l’infezione da Covid-19.

La nota diffusa dall’ospedale riporta quanto segue: “La Direzione Sanitaria segnala un decesso di un paziente ricoverato presso il reparto di Medicina Generale del Monoblocco, anche per infezione da Covid-19. Si tratta di un genovese di 73 anni, con multiple co-patologie. Una volta riscontrata la positività in reparto, il paziente era stato immediatamente isolato e gestito”

Al momento, in Liguria, i casi positivi segnalati sono 326 mentre il numero dei decessi, con la morte del 73enne, è salito a 20.

170 sono le persone ricoverate in ospedale mentre 156 sono in isolamento al proprio domicilio.

Positivi- 326 totali (+ 65 rispetto a ieri)

Di questi, 170 ospedalizzati, di cui 54 in Terapia intensiva (+ 65 rispetto a ieri, + 16 in Terapia intensiva) suddivisi tra:

Asl 1: 18 (di cui 2 in Terapia intensiva)

Asl 2: 36 (di cui 8 in Terapia intensiva)

San Martino: 51 (di cui 24 in Terapia intensiva)

Evangelico: 18 (di cui 8 in Terapia intensiva)

Galliera: 21 (di cui 5 in Terapia intensiva)

Asl 4: 1

Asl 5: 25 (di cui 7 in terapia intensiva)

Al domicilio: 156

Sorveglianza attiva: totale 1.289 persone in Liguria (+165 rispetto a ieri).

Di cui:

Asl 1 – 175

Asl 2 – 343

Asl 3 – 184

Asl 4 – 238

Asl 5 – 349

