Genova – Dipendenti Amiu senza mascherine di protezione, costretti a lavorare alla pulizia della città e alla sanificazione dei bidoni della spazzatura “senza i necessari presidi di sicurezza”.

La denuncia arriva dai sindacati dei lavoratori che hanno segnalato la grave situazione alle autorità cittadine e ora attendono una risposta rapida che scongiurerebbe il rischio di uno sciopero dei lavoratori che porterebbe al blocco di servizi importanti come lo spazzamento delle strade, la pulizia dei bidoni ma non la sanificazione delle strade con l’uso di speciali disinfettanti, che non è mai iniziata.

Dipendenti Amiu quindi sul sentiero di guerra e decisi a sospendere le attività se non verranno rispettate le promesse fatte da chi sta gestendo l’emergenza sanitaria in Liguria.

Al momento infatti, tutte le consegne di materiale (mascherine, filtri, camici) viene dirottata sul settore sanitario per evidenti motivi di priorità.