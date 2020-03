Genova – Ancora tre decessi per coronavirus confermati all’ospedale San Martino di Genova e cresce la preoccupazione per l’emergenza sanitaria in atto.

La direzione sanitaria del nosocomio ha comunicato che nelle ultime ore altri tre pazienti hanno perso la vita per gli effetti dell’infezione. Si tratta di:

un paziente residente a Genova di 75 anni, presso l’Osservazione Breve Intensiva del Pronto Soccorso, deceduto alle 12:00.

un paziente di origini catanesi residente a Genova di 76 anni, presso il Padiglione 10, alle 13:30.

un paziente nato in provincia Reggio Calabria residente a Genova di 84 anni, presso il reparto di Malattie Infettive, deceduto alle 14.30.