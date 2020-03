Genova – L’amministrazione comunale comunica che nella giornata odierna un proprio dipendente è risultato positivo al tampone da virus Covid-19.

Il lavoratore non era presente in ufficio da giovedì 5 marzo, essendo dunque trascorsi 14 giorni, i colleghi, che stanno bene e sono stati tutti avvertiti, non dovranno sottoporsi al periodo di quarantena.

Il Comune di Genova ricorda che, sin dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, ha recepito e messo in atto tutte le misure contenute nei diversi DPCM che si sono succeduti finora, tenendo conto del loro progressivo inasprimento e ha seguito tutte le indicazioni di profilassi provenienti dall’autorità sanitaria.

Tra le azioni messe in campo lo smartworking per i propri dipendenti, la dotazione di disinfettanti presso gli uffici e accessi ridotti a tutti gli sportelli per evitare assembramenti.

Attualmente sono presenti negli uffici 650 dipendenti su circa 5mila. I dipendenti in smart working sono circa 2mila mentre il restante personale sta usufruendo di ferie o permessi.