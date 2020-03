Genova – Sarà operativa da lunedì la nave-ospedale della GNV attraccata alla Stazione Marittima.

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, nel corso della conferenza stampa giornaliera per fare il punto sull’infezione da coronavirus ha spiegato: “Siamo entrati in possesso della nave-ospedale. E’ doveroso ringraziare l’armatore Ugo Salerno, che con Salina e Rina, ha lavorato per l’allestimento e la messa in funzione della nave”.

La nave, messa a disposizione gratuitamente, avrà all’interno del personale a carico del sistema sanitario regionale.

Il traghetto, modificato sotto la supervisione del Rina, diventerà un luogo di degenza di altissimo livello.

Durante la conferenza stampa è intervenuto anche Ugo Salerno che ha spiegato: “La parte della nave modificata è in fase di completamento. ASL ci ha fatto delle richieste che hanno visto. la modifica dei sistemi di ventilazione per evitare che il ricircolo dell’aria possa peggiorare le condizioni di salute dei degenti.

Sono stati modificati anche i pavimenti: è stata tolta la moquette e la pavimentazione è stata sostituita con un pavimento di lineoleum, più facile da pulire e quindi più igienico.

In caso di necessità, l’hangar della nave è ampio e può ospitare ambulanze per il trasferimento di eventuali pazienti che richiedono i trattamenti di Terapia Intensiva, speriamo non ce ne sia bisogno.

Abbiamo lavorato in tempi brevi, la settimana scorsa abbiamo iniziato in concept.

E’ un lavoro che non resta soltanto legato a quest’area ma, un domani, se dovesse esserci necessità di qualche altra parte, la nave potrà essere spostata per essere attraccata da un’altra parte”.