Imperia – Forse un malore o un colpo di sonno all’origine, ieri notte, del grave incidente avvenuto intorno alle 23 sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia, tra i caselli di Imperia Ovest e Taggia.

L’auto condotta da una donna ha improvvisamente sbandato finendo fuori strada.

Sul posto sono accorsi i mezzi del 118 e dei vigili del fuoco che hanno estratto la donna dalle lamiere tagliandole con speciali apparecchiature.

La persona è stata poi affidata alle cure del personale paramedico del 118 che prima l’ha stabilizzata e poi trasferita d’urgenza in ospedale.

Le sue condizioni sarebbero gravi.

In corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.