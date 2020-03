Imperia – Sale ancora il numero dei decessi per coronavirus in Liguria. In provincia di Imperia si registrano altre 4 vittime. Si tratta di:

– Una paziente di 93 anni, della provincia di Imperia, deceduta nella serata del 19 marzo. Era ricoverata dal 18 marzo all’Ospedale di Imperia;

– Un paziente di 87 anni, originario del Piemonte, deceduto questa mattina. Il pa-ziente era ricoverato dal 12 marzo nel reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale di Sanremo;

– Una paziente di 86 anni, della provincia di Imperia, deceduta questa mattina. Era ricoverata dal 16 marzo nel reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale di Sanremo;

– Un paziente di 91 anni, originario del Piemonte, deceduto questa mattina. Era ri-coverato dal 17 marzo all’Ospedale di Imperia.