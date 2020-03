Savona – Un giovane airone cenerino caduto dal nido è stato salvato dai volontari dell’Enpa. Savona – Un giovane airone cenerino caduto dal nido è stato salvato dai volontari dell’Enpa.

E’ accaduto a Savona, in una zona che la Protezione Animali non ha rivelato, per salvaguardare la sicurezza degli animali.

Il giovane esemplare, malato, era indebolito dalla verminosi intestinale.

Preso in cura, è stato liberato dai parassiti e ora è in rapido accrescimento, in attesa di essere liberato non appena avrà raggiunto l’autosufficienza.

Il cambiamento climatico ha portato a un anticipo la stagione riproduttiva della fauna selvatica.

Questo ha costretto i volontari dell’Enpa a soccorrere già a marzo i primi soggetti in difficoltà.