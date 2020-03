Genova – Cresce ancora il bilancio dei decessi per coronavirus in Liguria e non accenna a rallentare l’emergenza che potrebbe toccare il suo “picco” a metà della settimana entrante.

Le vittime del virus all’ospedale San Martino di Genova sono:

– un paziente nato e residente a Mele di 70 anni, presso la Rianimazione 3° piano Monoblocco, deceduto alle 19:30 di ieri.

– un paziente nato in provincia di Barletta ma residente a Genova di 83 anni, presso il reparto di Malattie Infettive, deceduto alle 23:15 di ieri sera

– una paziente nato e residente a Genova di 93 anni, presso il Padiglione 10, deceduto alle 8:15 stamani.