Genova – Proseguono i gesti di solidarietà da parte del Governo cinese e della Comunità cinese per l’emergenza coronavirus in Liguria.

Dopo la donazione da 50mila mascherine della Cosco, compagnia di navigazione cinese e la consegna di 100mila mascherine al Comune di Genova da parte della città di Guangzhou, anche la comunità cinese di Genova ha offerto il suo contributo donando 4mila mascherine alla Asl 3 Genovese per tramite di Zhou Jianhu (soprannominato Gian), titolare del ristorante Sushi-si.

La consegna é avvenuta questa mattina presso gli Uffici di Igiene Asl3 dove è attivo il Contact Center telefonico che gestisce le segnalazioni correlate a Covid19 .

Un gesto che “vale doppio” visto che nei primi giorni di emergenza coronavirus, la Comunità cinese aveva denunciato alcuni episodi di intolleranza da parte di persone che li accusavano di portare la malattia in Italia anche in presenza di persone che vivono in Italia da decenni e che non tornano in patria da anni.