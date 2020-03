Savona – E’ arrivata nel porto intorno alle 7,30 di questa mattina Costa Luminosa, la nave da crociera sulla quale si sono registrati alcuni casi di coronavirus nei giorni scorsi e che arriva in Italia dopo la sosta a Marsiglia per lo sbarco di circa 600 passeggeri dei 1300 che erano a bordo.

Operazioni molto delicate poiché a bordo si sono registrati casi di infezione da coronavirus e passeggeri e personale dovranno essere controllati accuratamente prima dello sbarco e successivamente e le operazioni, secondo i dettami della Regione Liguria, dovranno avvenire tassativamente in 48 ore massimo.

Il timore è che si manifestino casi di malattia conclamata che finirebbero per appensantire la già complessa situazione degli ospedali regionali in vista del picco previsto per la prossima settimana.

Poco più della metà dei passeggeri è già scesa in Francia, per poter rientrare alle loro case in sicurezza e con viaggi organizzati e controllati verso Stati Uniti e Canada

A Savona dovrebbero scendere i passeggeri che ancora restano sulla nave e che verranno controllati uno ad uno prima di poter proseguire il viaggio verso le loro abitazione.

Gli italiani dovranno restare in auto-isolamento controllati dalle autorità sanitarie mentre i cittadini stranieri torneranno nei rispettivi paesi con viaggi controllati e seguiranno le prescrizioni previste dalla nazione di appartenenza.