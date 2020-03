Genova – Niente passeggiate nei parchi e nei giardini pubblici ma neppure sui lungomare e niente pic nic sulle spiagge.

Divieto assoluto di assembramento e, ora, neppure di semplici passeggiate, nei luoghi tradizionalmente meta dei genovesi e dei “foresti”.

Spiaggia di Boccadasse irraggiungibile ma anche quelle del levante e del ponente dove saranno i controlli “a tappeto” a far desistere chi ancora non ha capito che il virus si propaga soprattutto in presenza di più persone assembrate a breve distanza.

L’ordinanza, che stravolge quanto dichiarato prima, è stata firmata dal sindaco di Genova Marco Bucci che, dopo aver fatto riaprire i parchi chiusi da alcuni Municipi, ha dovuto accettare quanto previsto dal Ministero della Salute e già sottoscritto dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

Niente parchi e giardini, dunque e divieti per tutte quelle zone dove i “furbetti” del coronavirus potrebbero rifugiarsi nel week end.

Controlli rigorosi e con denuncia quasi assicurata lungo sentieri e stradine sulle alture, zone pic nic, forti e piazzole da barbeque.

L’imperativo categorico è bloccare gli assembramenti visto che l’atteso rallentamento dei contagi non solo non c’è stato ma si prevede il picco a metà della prossima settimana.