Genova – Cambia ancora il modello per l’autocertificazione per chi deve uscire di casa per lavoro o per validi e giustificati motivi e deve portare con sé il documento per evitare lungaggini durante eventuali controlli.

Il nuovo modello (Autocertificazione-modello-23marzo2020) contiene anche indicazioni sul luogo di provenienza e su quello che si intende raggiungere.

In questo modo si eviterà la possibilità di modificare il percorso durante eventuali “modifiche”

Il modello si deve scaricare e compilare quando si esce e, se richiesto, deve essere mostrato a chi effettua i controlli.

E’ anche possibile rendere una dichiarazione al momento del controllo ma si rischia di trascorrere diverso tempo fermi a rispondere alle domande dei controllori.