Genova – I poliambulatori di Casa della Salute, a partire da venerdì 27 Marzo, saranno operativi per effettuare test attraverso il prelievo ematico per la “ricerca degli anticorpi IgM-IgG anti-SARS-CoV2″ nel rispetto delle disposizioni emesse da Alisa (Sistema Sanitario Regione Liguria), nella giornata del 24 marzo 2020.

L’analisi sierologica è in grado di indicare, a seconda del tipo anticorpi specifici contro il virus Sars-CoV-2, se è in atto un’infezione acuta (IgM) oppure se l’organismo è venuto a contatto con il virus nel passato (IgG).

POLIAMBULATORI E CALENDARIO

I test saranno inizialmente effettuati presso i poliambulatori di seguito indicati, allestiti per la tutela e sicurezza di pazienti ed operatori sanitari:

– Genova Quarto – Corso Europa, 1075 – venerdì 27 marzo dalle ore 8.00 alle ore 11.30

– Genova Multedo – Via Multedo di Pegli, 2c – lunedì 30 marzo dalle ore 8.00 alle ore 16.30

– Busalla – Largo Milite Ignoto 5d – martedì 31 marzo dalle ore 8.00 alle ore 16.30

COSTO

Il costo dell’esame è di 60 euro

PRENOTAZIONE E PAGAMENTO

Per evitare assembramenti e contatti con il personale amministrativo, la prenotazione è obbligatoria e dovrà essere effettuata esclusivamente tramite nostro Ufficio Prenotazioni allo 010-96.41.083 oppure tramite nostra piattaforma di prenotazione a questo link https://cdsprenotazioniepagamenti.dotvocal.com/. Anche il pagamento sarà tramite piattaforma on-line.

I pazienti senza prenotazione non potranno essere accettati.

REFERTO

Il referto sarà disponibile esclusivamente sul nostro sito www.casasalute.eu, nella sezione referti on line, in 48/72 ore dal prelievo.

COME FUNZIONA L’ESAME

Si tratta di un rapido test, effettuato all’interno delle nostre strutture, debitamente sanificate, mediante prelievo di sangue, questi tutti i passaggi:

– recati presso un poliambulatorio di Casa della Salute abilitato

– accedi (rigorosamente uno alla volta) attraverso un ingresso dedicato ai test per non entrare in contatto con gli altri pazienti

– ti viene dispensato una dose di gel disinfettante per le mani e vieni dotato di mascherina chirurgica da indossare immediatamente

– ti viene consegnato, in altra sala dedicata, un kit di vestizione (camice, calzari, guanti e cuffia monouso) da indossare sopra i tuoi abiti

– accedi alla sala test e procedi con il prelievo di sangue

– esame finito: puoi togliere il materiale protettivo in dotazione e tornare a casa

– potrai accedere al tuo referto entro 48/72 ore tramite il nostro servizio on line sul sito www.casasalute.eu

IMPORTANTI NOTE SULLA SICUREZZA

– Tra un paziente e l’altro, tutti i locali coinvolti verranno prontamente sanificati per garantire la sicurezza dei paziente e del personale medico

– Tutto il nostro personale medico sarà anch’esso munito delle opportune protezioni (cuffia, mascherina FFP2, occhiali, calzari, camice monouso a manica lunga, guanti – ultimi due sostituiti tra un paziente e altro).

NORME DI COMPORTAMENTO PER LA TUTELA DEI PAZIENTI E DEL PERSONALE MEDICO

– Ti ricordiamo che solo i pazienti asintomatici posso effettuare il test

– Nota Bene: in caso di paziente sintomatico (con stato di tosse, febbre o altro) il personale medico, a sua discrezione, può valutare di non procedere con l’esame

– Per accedere è necessaria la prenotazione. Se non hai prenotato, non sarai accettato

– Non arrivare in anticipo per non creare affollamenti. Se sei in anticipo, aspetta in auto o lontano dalla struttura

– Se non è strettamente necessario, vieni da solo ad effettuare l’esame. In tutti i casi, solo chi effettuerà l’esame potrà accedere al poliambulatorio

– Se hai mascherine o protezioni personali, per favore portale con te