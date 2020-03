Genova – Ben 147 pizze, consegnate calde direttamente al personale di turno all’ospedale San Martino, nella serata di ieri.

Non si ferma la gara di solidarietà di pizzerie e ristoranti della citta di Genova nei confronti di chi lavora senza sosta per affrontare l’emergenza coronavirus.

L’Estoril Beach Club, con la collaborazione dei mezzi messi a disposizione dal Gruppo GE, ha portato 147 pizze a chi era in turno in 7 padiglioni del Policlinico (con 7 viaggi avanti e indietro dal locale per servire i pasti rigorosamente caldi) mentre lo chef Matteo Losio del Bruxaboschi si è dedicato ai medici, agli infermieri e agli oss di Malattie Infettive, assieme ai colleghi di Sapore Maestrale, Hamboo e Toue Drue.