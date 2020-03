Genova – Verranno denunciati per violazione delle norme anti coronavirus introdotte dal decreto, i due coniugi che ieri sono stati protagonisti di un rocambolesco intervento di soccorso sul sentiero che gira attorno al lago del Brugneto, alle spalle di Genova.

I due, residenti in un comune dell’entroterra, hanno deciso di fare una passeggiata attorno al lago in barba al divieto di uscire di casa.

Una volta giunti a metà strada, però, la donna è stata colta da un malore e il marito ha chiamato il 118 per chiedere aiuto.

In breve un elicottero è arrivato sul posto e la donna è stata medicata e trasferita d’urgenza in ospedale.

Per i due, però è scattata la denuncia penale per violazione del decreto poichè si trovavano senza una valido motivo lontano dal comune di appartenenza.

L’emergenza coronavirus sta facendo registrare un rallentamento dei contagi che conferma che l’unico modo di combattere il virus è quello di limitare al massimo i contatti con altre persone che potrebbero essere infette.

Restare a casa resta la migliore difesa per il contagio.