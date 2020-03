Genova – I Cittadini genovesi lo chiedevano a gran voce da settimane ma è dovuta intervenire la polizia di Stato per “sanificare” le strade con idranti caricati con sostanze in grado di distruggere il coronavirus eventualmente presente a terra e a disinfettare comunque tutte le superfici.

Mentre, incomprensibilmente, Amiu ha limitato gli interventi alla sola sanificazione di brevi tratti di marciapiede e vicino ai cassonetti della spazzatura, la Polizia di Stato ha messo in campo tutte le risorse a disposizione per fermare il Covid19.

Non solo uomini ma anche mezzi, in particolare quelli che normalmente vengono impiegati nei servizi di ordine pubblico o nelle operazioni di soccorso e che, in questa situazione d’emergenza senza precedenti, verranno utilizzati per pulire e disinfettare le strade genovesi.

Già da questa notte, il veicolo idrante in dotazione al VI Reparto Mobile Iveco 190.30, ha percorso le vie del centro, nella zona compresa tra via B. Liguria e la stazione Principe, spruzzando acqua e soluzione disinfettante.

Con i suoi 8.000 litri di capienza ed una pompa motore in grado di svuotare l’intero serbatoio in 6 minuti, con getti d’acqua che possono arrivare fino a 10 atm, il veicolo idrante della Polizia è rimasto in attività fino alle prime luci dell’alba.