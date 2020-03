Sarzana (La Spezia) – Incidente, questo pomeriggio, sull’autostrada A12 Genova-Livorno.

Qui, all’altezza di Sarzana, per cause ancora da verificare, due tir che viaggiavano in direzione sud si sono scontrati.

L’urto è stato molto violento e nello scontro i conducenti dei mezzi pesanti sono rimasti feriti.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno soccorso i due autisti e li hanno trasportati al pronto soccorso.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i Vigili del Fuoco che, dapprima, hanno estinto un principio di incendio al motore di uno dei due mezzi e, successivamente, hanno messo in sicurezza i due tir per consentire alle gru di rimuoversi dalla strada.

Sul posto anche personale della polizia Stradale per i rilevamenti del caso.