Genova – Il calendario delle vie cittadine è stato pubblicato ma non c’è traccia delle vie collinari di Marassi, Quezzi e San Fruttuoso e il presidente del Municipio Bassa ValBisagno, Massimo Ferrante, vuole vederci chiaro e chiede spiegazioni al sindaco Marco Bucci.

I residenti delle zone collinari del Municipio hanno visto con stupore che le strade dove vivono non sembrano essere state prese in considerazione da chi deve garantire la salute pubblica e protestano sui social.

“Abbiamo finalmente appreso dai mass-media – ha scritto Ferrante sul suo profilo Facebook – della decisione, da parte dell’amministrazione dell’Azienda, di eseguire la sanificazione delle arterie stradali del nostro Comune, ma non mi risulta che siano stati coinvolti i nove Municipi nella compilazione dell’elenco delle zone su cui intervenire. Nello specifico, da quanto appreso dai mezzi di stampa ho notato l’assenza totale delle vie collinari del Municipio Bassa Val Bisagno (San Fruttuoso, Marassi, Quezzi). Pertanto, con la presente sono a chiederVi quali siano stati i criteri adottati nell’individuazione delle strade elencate dalla stampa e se sono previsti interventi nelle vie non specificate”.

Il presidente Ferrante chiede conto al sindaco Bucci delle scelte fatte e chiede di poter sapere quando verranno sanificate le vie che ancora mancano all’appello delle strade programmate per gli interventi.

La pulizia e sanificazione delle strade è stata introdotta solo recentemente dal Comune di Genova che, prima, ha sempre considerato il provvedimento come non strettamente necessario. Ora che i lavaggi sono iniziati, però, sembrano inserite nel programma solo e soltanto le vie del centro e le grandi arterie cittadine. Come se il coronavirus non arrivasse nelle zone collinari e nelle vie “secondarie”.

(nella foto l’idrante della polizia che è intervenuto per la sanificazione di molte strade)