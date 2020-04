Genova – Si potranno chiedere a partire da venerdì i buoni spesa varati dal Governo centrale e distribuiti attraverso i Comuni italiani con fondi statali.

A Genova il Comune attiverà nelle prossime ore una piattaforma on line che potrà essere utilizzata per le richieste che, comprensibilmente, difficilmente potranno essere accolte nella loro interezza.

I buoni andranno da un minimo di 100 euro e potranno salire in base alle specifiche esigenze ma anche per il numero di componenti della famiglia.

Si tratterà di buoni cartacei e non carte tipo quelle ideate per il reddito di cittadinanza e potranno essere usati in tutti gli esercizi commerciali accreditati. Sia nella grande distribuzione, dove potranno essere accordati ulteriori sconti da parte dei gestori, ma anche nei negozi di quartiere.

Chi non avesse modo di collegarsi alla piattaforma on line del Comune, potrà comunque richiedere i buoni spesa attraverso i servizi sociali, i CAF e le associazioni di volontariato.

Nel video sotto, nella parte finale, l’assessore comunale Piciocchi spiega nel dettaglio le informazioni.