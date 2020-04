Genova – Mentre il numero dei contagi sembra essersi “stabilizzato” e potrebbe iniziare a scendere nei prossimi giorni, non accenna a diminuire il numero dei decessi per il coronavirus.

La direzione sanitaria dell’ospedale San Martino segnala 6 decessi, anche per infezione da Covid-19. Si tratta di:

• un paziente nato e residente ad Arenzano di 78 anni, presso il Padiglione 10.

• un paziente nato a Caserta e residente a Genova di 85 anni, presso il Padiglione 10.

• un paziente nato a Lavagna e residente a Genova di 76 anni, presso il Padiglione 12.

• una paziente nata e residente a Genova di 67 anni, presso il Pronto Soccorso.

• un paziente nato e residente a Genova di 80 anni, presso il Padiglione 12.

• un paziente nato e residente a Genova di 95 anni, presso il Padiglione 12.

Ad ora sono 39 i ricoverati in Malattie Infettive, 43 nelle 3 rianimazioni del Policlinico + 7 pazienti in sub intensiva, 30 al Padiglione 10, 80 al Padiglione 12, 29 al 5° piano della palazzina laboratori, 53 quelli gestiti al 1° piano del Pronto Soccorso, 28 al Maragliano (dedicati al Covid 2 piani della struttura, 1° piano lato levante – nuovo – e 2° piano lato ponente).

• Il professor Bassetti informa che, da inizio emergenza ad oggi, sono guariti 60 pazienti sui 125 ricoverati nel suo reparto.