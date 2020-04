Genova – Bollettini per il pagamento delle mense scolastiche sospesi, sino al prossimo 31 maggio, per l’emergenza coronavirus e per andare incontro alle famiglie in difficoltà. Su proposta dell’assessore alle Politiche dell’istruzione Barbara Grosso, al fine di limitare gli effetti negativi che l’emergenza sanitaria da Covid-19 sta producendo sul tessuto socio-economico cittadino, la Giunta ha deliberato di prorogare al prossimo 31 maggio tutti i termini di pagamento dei servizi di ristorazione scolastica e dei servizi educativi pubblici (asili nido, centro bambini, sezioni primavera e scuole dell’infanzia) e di sospendere, fino alla stessa data, l’emissione di nuovi bollettini relativi ai servizi citati.

Si è inoltre deciso di rimodulare la tariffazione degli stessi servizi, commisurandola ai giorni di effettiva apertura per il periodo di sospensione, ovvero dal 24 febbraio al 13 aprile, o di-verso termine disposto dai provvedimenti che saranno adottati dalle competenti autorità.