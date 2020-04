Genova – C’è una diminuzione dei pazienti contagiati dal coronavirus e che devono fare ricorso alle cure ospedaliere e la curva dei nuovi contagi sta confermando il suo andamento “piatto” che conferma che il picco delle infezioni è raggiunto ed ora ci si può attendere una lenta discesa.

Sono positive le analisi dei dati che emergono dall’emergenza coronavirus in Liguria e che sembrerebbero indicare che il peggio è ormai alle spalle.

Non è però il momento di interrompere le buone pratiche che hanno permesso di superare la crisi e cioè la riduzione drastica degli spostamenti e la pratica dell’auto isolamento con le famiglie chiuse in casa e senza uscire se non per motivi davvero di emergenza o per lavoro.

Salgono a 3103 le persone positive al Coronavirus-Covid-19 in Liguria e cresce il numero dei deceduti che ha ormai raggiunto le 460 unità in Liguria.

altre 32 persone, in grandissima part anziani, hanno perso la vita nelle ultime 24 ore portando il triste bilancio regionale a quota 460 totali.

Tra le persone contagiate ben 1293 sono ricoverate in ospedale e ben 179 in terapia intensiva.

Altre 1350 persone stanno si stanno curando a casa mentre i clinicamente guariti (ma restano positivi e sono al domicilio) sono 460.

I guariti con 2 test consecutivi risultati negativi sono 95