La Spezia – La comunità cinese dona 9.000 euro all’Ospedale Sant’Andrea ed il sindaco Pierluigi Peracchini ringrazia pubblicamente parlando di: “un gesto di grande solidarietà”

«La donazione della comunità cinese spezzina alla sanità del nostro territorio è un gesto di grande generosità di cui tutta la Città vi ringrazia – ha dichiarato Peracchini – Il preziosissimo aiuto e sostegno testimonia, ancora una volta, la salda amicizia che lega la nostra Città e la comunità cinese spezzina e il grande spirito di appartenenza che la contraddistingue. Il loro gesto non solo è di aiuto alla nostra ASL5 ma anche di grande conforto ai medici, agli infermieri, a tutti gli operatori sociosanitari che sapranno così di non essere soli in prima linea contro il coronavirus».

(nella foto l’aereo carico di aiuti medici e personale arrivato in Italia dalla Cina)