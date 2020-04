Genova – Raffica di controlli e multe, questa mattina, in via Sestri, nell’omonimo quartiere del ponente genovese, dove il rispetto delle regole anti coronavirus non sarebbe adeguatamente rispettato.

Agenti della polizia locale hanno effettuato verifiche sui passanti trovandone addirittura uno che non ha esitato a confessare di essere uscito per andare a bere un caffè alle macchinette automatiche.

Non si placano, intanto, le polemiche legate a presunti assembramenti ritratti da fotografie pubblicate sui Media e sui social.

Ieri le dure accuse del sindaco Marco Bucci e del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti che hanno più volte fatto riferimento a via Sestri, durante il punto stampa sull’emergenza coronavirus, chiedendo ai cittadini maggiore rispetto per le regole che impongono di uscire di casa solo per reale necessità.

A stretto giro di posta è arrivata la replica del presidente del Municipio Medio Ponente (LEGGI QUI) che ha parlato di immagini riprese con tecniche particolari che “comprimono” lo spazio facendo sembrare la via più affollata di quanto non sia in realtà.

Ora, a parlare, sarà il numero delle sanzioni che, certamente, il Comune di Genova vorrà comunicare per dimostrare quale sia la situazione.