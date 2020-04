Genova – Sono oltre 500, tra agenti della polizia locale e volontari della Protezione Civile, gli incaricati di effettuare i controlli anti “furbetti della passeggiata” a Genova. Per tutta la giornata effettueranno verifiche sul rispetto delle normative che prevedono che i Cittadini debbano restare nelle loro case per evitare il contagio.

Controlli sulle strade ma anche lungo i sentieri sulle alture genovesi dove, nelle scorse settimane, sono stati avvistati numerosi “escursionisti” che passeggiavano tranquillamente in barba ai divieti.

La polizia locale ha inoltre ricevuto disposizione di sanzionare chi si trovasse ad oltre 250 metri da casa. Una lettura dei regolamenti che ha suscitato molte perplessità ma che fa scattare automaticamente la multa se ci si reca a fare la spesa in un supermercato troppo lontano da casa, anche all’interno del quartiere.

Il numero dei contagi è in leggera flessione rispetto al numero dei test effettuati (meno positivi riscontrati ogni 1000 test) ma l’equilibrio è ancora delicatissimo ed un aumento dei contatti tra le persone potrebbe farci tornare indietro, con conseguente allungamento dei tempi di quarantena.

Oggi come sempre vale l’appello a restare a casa se non per gravi motivi.