La Spezia – Anche la comunità del Bangladesh presente in città ha donato materiale sanitario che potrà essere utilizzato per contrastare l’espansione del coronavirus-covid19.

Il sindaco di La Spezia, Pierluigi Peracchini ha ringraziato la comunità per il gesto con un messaggio postato anche sui Social.

“Il prezioso aiuto e la generosità dimostrata testimoniano, ancora una volta, la salda amicizia che lega la Città della Spezia e la Comunità del Bangladesh locale – scrive il sindaco Peracchini – la donazione è importante per sostenere la cittadinanza e il sistema sanitario”.