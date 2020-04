Genova – Mascherine di protezione dal coronavirus distribuite gratuitamente da venerdì in tutta la Liguria. A comunicarlo la Regione Liguria che ha fatto slittare di 24 ore l’annunciata distribuzione poiché esistono ancora alcuni dubbi sulle modalità con cui verranno consegnate ai cittadini.

Quasi certamente le mascherine verranno distribuite anche nelle Farmacie, nelle Edicole e nelle Tabaccherie ma si sta verificando la possibilità di controllare in qualche modo la consegna per evitare che i “furbetti” ne prendano più del dovuto passando magari da un negozio all’altro.

Due milioni di mascherine sono infatti il plafond deciso dalla Regione Liguria ma ogni busta igienizzata dovrebbe contenerne due e gli abitanti della Liguria, secondo i dati Istat, sono oltre un milione e mezzo.

“Ogni cittadino ligure avrà la sua mascherina gratuita – ha garantito il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti sulla sua pagina Facebook – Eccole finalmente, già impacchettate e pronte per essere distribuite da venerdì a tutti i cittadini. L’obiettivo è non creare assembramenti e fare in modo che tutti possano averla nel più breve tempo possibile, per questo più tardi faremo una riunione con i sindaci e le categorie interessate per decidere le modalità di distribuzione migliori. Domani vi comunicheremo esattamente dove e come verranno distribuite. Ci sembrava giusto come Regione dare queste mascherine gratuite ai liguri, proprio nei giorni in cui ci arrivano notizie di odiosi rincari che riteniamo inaccettabili e su cui ci auguriamo che le autorità preposte facciano le dovute verifiche”.