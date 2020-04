Genova – Sembra rallentare l’epidemia da coronavirus in Liguria.

A oggi, i ricoverati in Malattie Infettive sono 35, 40 nelle 3 rianimazioni del Policlinico + 8 pazienti in sub intensiva, 28 al Padiglione 10, 79 al Padiglione 12, 33 al 5° piano della palazzina laboratori, 50 quelli gestiti al 1° piano del Pronto Soccorso, 48 al Maragliano.

Dieci sono i pazienti dimessi, come segnala il professor Bassetti.

Proseguono anche le donazioni verso l’ospedale.

PIAM Farmaceutici e Bruschettini Farmaceutici hanno donato ciascuna 50.000€ finalizzati all’acquisto di un sistema radiologico portatile digitale diretto di alta gamma, utile a diagnosticare con efficacia polmoniti in fase precoce.

E’ stata donata stamani alla nostra Centrale 118 una tenda pneumatica ad uso triage Covid dall’Associazione S.I.A. – Simposio In Amicizia.

Il Policlinico ha ricevuto dalla famiglia Ghiglino 3.000€, l’intero ricavato ad oggi della vendita dei copri mascherine griffati Ghiglino 1893.

Questa cifra, assieme alla donazione odierna di 1.500€ da parte del Panathlon Club Genova, si aggiunge ai 3.465.508,51€ raccolti dal progetto della Direzione Scientifica #GenovaPerSanMartino. In tal senso, grazie alla fattiva collaborazione con la Polizia Postale, il San Martino ricorda che le uniche iniziative ufficiali rivolte a sostenere economicamente il Policlinico in questa emergenza sono state certificate e riportate nell’apposita sezione del sito dell’Ospedale https://www.ospedalesanmartino.it/sostienici.html

Il Biscottificio Grondona ha fatto recapitare in struttura, attraverso il team di volontari che da oltre un mese supporta il personale medico e infermieristico del San Martino, 2.300 monodosi dei loro prodotti artigianali.