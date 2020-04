Genova – Continua ad aumentare il numero delle persone che escono di casa e si spostano per la città rispetto alla settimana precedente.

I dati del Comune di Genova, basati sull’elaborazione di statistiche di aziende che operano nel campo della telefonia mobile, dicono che mercoledì scorso girava per la città il 20% in meno di persone.

Un aumento che peggiora quello di martedì rispetto al martedì precedente che già aveva fatto segnare un +11%

Dati allarmanti che indicano un cedimento nel rigore sin qui adottato per le uscite di casa e che evidentemente è rafforzato dalla presenza di “furbetti”.

Annunciata una stretta nei controlli e un piano straordinario di verifiche durante il periodo pasquale, con posti di blocco sulle autostrade della Liguria.

Un aumento delle persone per strada significa rischio di aumento di contagi e ulteriore rinvio della fase di “ritorno alla normalità” che era attesa per i primi di maggio.