Pietra Ligure (Savona) – Truffa ai danni di un’infermiera che lavora in un ospedale del Savonese. La donna era convinta di parlare con professionisti del settore e ha speso oltre mille euro per acquistare quelle che pensava fossero mascherine adatte a difendersi dal coronavirus einvece erano comuni mascherine chirurgiche.

I carabinieri di Pietra Ligure sono riusciti a risalire agli autori di una abile truffa ai danni di personale sanitario che potrebbe essere stata messa a segno in altre città d’Italia.

In pratica un gruppo di persone residenti nel Lazio si spacciava per fornitori ufficiali di materiale di protezione speciale e si faceva pagare cifre astronomiche per rifornire i truffati.

In realtà alle persone raggirate, che avevano la convinzione di parlare con aziende accreditate, arrivava materiale scadente o addirittura nulla.

A seguito di una denuncia i militari hanno seguito la “pista” del denaro arrivando ad identificare la banda che è stata bloccata.

Chi avesse subito truffe analoghe dovrebbe contattare i carabinieri.