Genova – Ancora raffica di controlli per l’emergenza coronavirus nel capoluogo ligure. La polizia di Stato genovese ha elevato sanzioni per il mancato rispetto delle norme anticontagio, eccone alcune:

ore 22.30 Piazza Aquileia. Un 19enne genovese, a suo dire uscito di casa per andare dal tabaccaio a comprare sigarette, è stato trovato dagli agenti del Commissariato Sestri in possesso di 4 involucri contenenti numerose dosi di cannabis per un totale di 98 grammi circa. Il ragazzo è stato denunciato per detenzione di sostanza stupefacente al fine di farne commercio e sanzionato poiché inottemperante alle misure di prevenzione al covid-19.

ore 15:30 Via Digione. Alcuni cittadini, ieri pomeriggio, hanno segnalato ai poliziotti del Commissariato Prè due giovani intente a prendere il sole sulla scalinata che collega via Digione a via Bologna. Le ragazze, entrambe genovesi e 19enni, hanno dapprima dichiarato di essere amiche e di essersi concesse un po’ di tempo per stare insieme, poi hanno scritto sull’autocertificazione che una delle due aveva avuto un malore e l’altra, pur non conoscendola, l’aveva soccorsa. La sanzione amministrativa è scattata comunque, visto che le ragazze non si erano nemmeno premurate di nascondere i due teli da mare stesi sulle scale.

Ore 09:40 Via De Gasperi – Gli agenti del Commissariato Centro hanno sanzionato una 49enne genovese che per giustificare lo spostamento dal luogo di residenza ha pensato ad una scusa “pasquale”: cercava una pasticceria per comprare una colomba artigianale.