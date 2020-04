La Spezia – Sono arrivati dalla Cina, dono della Repubblica Popolare alla città di La Spezia, i 7 respiratori destinati all’ospedale Sant’Andrea.

Questa mattina il Sindaco Pierluigi Peracchini e gli Assessori Paolo Asti e Gianmarco Medusei hanno consegnato ai dottori Berti, Ferrari e Vinelli i 7 respiratori destinati al reparto di Rianimazione del Sant’Andrea, diretto della dottoressa Cinzia Sani, arrivati ieri mattina a Palazzo Civico direttamente dalla città di Nanchino (Cina), in particolare omaggio di Missis Tang, grazie al grande lavoro di coordinamento svolto da Giovanni Zhou, Presidente dell’Associazione La Spezia Amici della Cina, e Guoyu.

L’Amministrazione ringrazia la Città di Nanchino per il gesto d’amicizia e di solidarietà dimostrato nell’aver prima inviato 25 mila mascherine e poi 7 preziosi respiratori, fondamentali e salvavita per i ricoverati in terapia intensiva che si trovano a lottare contro il Covid-19.

L’Amministrazione inoltre ringrazia quanti si sono adoperati affinché il carico venisse sdoganato e fatto giungere a destinazione, in particolare Elvio La Tassa, responsabile dell’agenzia delle dogane della Spezia.