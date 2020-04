Genova – Sono state scaricate questa mattina negli spazi della Fiera di Genova le mascherine chirurgiche e le mascherine Ffp2 acquistate dal Regione Liguria e destinate alla popolazione e agli operatori sanitari.

Le mascherine, 2 milioni di chirurgiche e 100mila Ffp2, sono state acquistate in Cina e sono arrivate ieri sera a Fiumicino.

Le chirurgiche saranno distribuite ai cittadini tramite le Poste Italiane e, successivamente alla prima distribuzione, saranno lasciate in consegna nelle edicole e nelle farmacie, andando a completare lo stock di tre milioni di dispositivi assegnato.

Le mascherine Ffp2, invece, saranno destinate agli operatori sanitari impegnati a fronteggiare l’emergenza Covid.

Circa un milione di mascherine sarò tenuto nei magazzini come riserva per gli sviluppi futuri.

Come spiega la Regione Liguria, le attività produttive hanno già ottenuto 850mila mascherine per poter lavorare in sicurezza mentre altre 500mila Ffp2 sono state ordinate.