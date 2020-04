Genova – Il coronavirus impedisce ai neo papà e ai familiari di andare in ospedale a trovare le neo mamme e così l’ospedale San Martino ha deciso di creare le “dirette” via tablet per mettere in contatto i neo genitori almeno via web.

L’iniziativa è iniziata con il parto che ha messo al mondo Emilia, una bella bambina di oltre 4 chili. Mamma Laura e papà Aldo hanno potuto restare in contatto e guardarsi almeno sul tablet e si sono scambiati impressioni e incoraggiamenti quasi come se fossero nella stessa stanza come un tempo.

Una bella esperienza che verrà ripetuta con le mamme partorienti nei prossimi giorni.