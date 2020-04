Genova – Tornano a salire i nuovi casi di contagio da coronavirus in Liguria e si torna a temere per le “aperture” annunciate per i prossimi giorni.

Un “rimbalzo” come viene chiamato in termini tecnico-statistici ma che getta ombra sull’ottimismo dimostrato da più parti sulla possibilità che l’emergenza rientri a breve e che si possa tornare rapidamente alla normalità.

Un allentamento del regime di auto isolamento, con più persone in circolazione, potrebbe fare da “volano” ad una nuova escalation che ci riporterebbe indietro di settimane.

I dati dicono che ammontano a 4482 le persone positive al Covid-19 in Liguria, ben 127 più di ieri, e i decessi registrati nelle ultime 24 ore salgono di 33 unità raggiungendo quota 793 dall’inizio dell’emergenza.

I test effettuati sono 24.446 (1317 più di ieri). Sono al domicilio 2364 persone (147 più di ieri), clinicamente guariti (ma restano positivi e sono al domicilio) 1018 persone (26 più di ieri).

I guariti con 2 test consecutivi negativi sono 531 (52 più di ieri).

Secondo i dati relativi ai flussi tra Alisa e Ministero, dei positivi totali, 1100 sono gli ospedalizzati (46 meno di ieri), di cui 133 in terapia intensiva (5 meno di ieri), così suddivisi:

• Asl 1 – 176 (di cui 19 in terapia intensiva)

• Asl 2 – 141 (di cui 16 in terapia intensiva)

• San Martino – 250 (di cui 37 in terapia intensiva)

• Evangelico – 56 (di cui 4 in terapia intensiva)

• Ospedale Galliera – 138 (di cui 13 in terapia intensiva)

• Gaslini – 6

• Asl 3 Villa Scassi – 172 (di cui 23 in terapia intensiva)

• Asl 3 Gallino Pontedecimo – 5

• Asl 3 Micone – 1

• Asl 4 – 49 (di cui 6 in terapia intensiva)

• Asl 5 – 106 (di cui 15 in terapia intensiva)

I positivi divisi per provincia sono:

• Genova – 2651

• Savona – 525

• Imperia – 830

• La Spezia – 476

Le persone in sorveglianza attiva sono 3182, così suddivise:

• Asl 1 – 804

• Asl 2 – 838

• Asl 3 – 730

• Asl 4 – 379

• Asl 5 – 431