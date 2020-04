Imperia – Tragica fatalità, malore o gesto estremo. Sono le ipotesi investigative sul ritrovamento, nell’ospedale di Imperia, di una donna di 55 anni, ormai senza vita, che potrebbe essere caduta da una finestra oppure potrebbe aver deciso un tragico gesto.

La scoperta intorno alle ore 21 nei pressi del reparto di Medicina.

La donna – secondo la Asl 1 – non sarebbe stata ricoverata per un caso di coronavirus e un infermiere l’avrebbe trovata a terra sotto una finestra aperta.

Sul posto sono accorse le forze dell’ordine e il 118 ma per la donna non c’era ormai più nulla da fare.

Ora saranno le indagini a stabilire come si siano svolti i fatti e se vi siano delle responsabilità per quanto avvenuto.