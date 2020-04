Genova – Prosegue tra luci ed ombre la distribuzione delle mascherine protettive della Regione Liguria, consegnate gratuitamente ad ogni famiglia ligure, direttamente al domicilio, attraverso Poste Italiane.

La Regione Liguria ha ribadito che il ritmo di consegna prevede oltre 100mila mascherine consegnate ogni giorno con una copertura totale delle famiglie entro il 27 aprile ma sui social sono numerose le segnalazioni di invii non corretti o che non sembrano temere conto del numero reale di persone per ogni famiglia.

A denunciare gli episodi sono molti cittadini attraverso le pagine Facebook e in queste ore anche la consigliera comunale Cristina Lodi, capogruppo del Partito Democratico che, in un post su Facebook ha segnalato di aver ricevuto le mascherine ma solo nel numero di 2 mentre in famiglia sono 5.

“Per quanto riguarda la distribuzione alla popolazione – spiega Giacomo Giampedrone, assessore regionale alla Protezione Civile – abbiamo raggiunto il 100% delle consegne negli oltre 130 comuni sotto i 2mila abitanti dove l’operazione è stata curata dai sindaci e dai volontari della protezione civile, con oltre 170mila mascherine consegnate. Per quanto riguarda invece il piano messo in campo con Poste italiane, stiamo procedendo al ritmo di circa 100mila mascherina al giorno, siamo a circa il 38 % del totale e termineremo il 27 aprile”.