Genova – “I dati diffusi da Alisa sono gli stessi della Protezione Civile”.

Ha esordito così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nel corso del consueto punto stampa in Regione.

Il riferimento è alla polemica che da diverse ore rimbalza da più parti e vede la discrepanza tra i dati forniti da Alisa e quelli diffusi dalla Protezione Civile.

Il governatore ha poi specificato che i dati della Protezione Civile sono comunicati da Alisa ma cambia il modo di sommarli.

“Utilizziamo il metodo della prevalenza – ha detto Toti – dando il numero al momento in cui è stato rilevato il dato. Per la task force di Alisa questa modalità è migliore. Basta sommare i dati per comprendere che i numeri sono gli stessi della protezione civile”.

Come avviene il conteggio

La Protezione Civile, nella tabella, indica i casi totali mentre Regione Liguria mostra i dati degli attualmente positivi.

Questa differenza nella somma dei dati porta a una discrepanza che porta Alisa a indicare chi, al momento della rilevazione, è attualmente positivo quindi ospedalizzati, domiciliati e positivi clinicamente guariti.

Questo porta a escludere dal computo chi è guarito e chi, purtroppo, è deceduto.

Nei dati della Protezione Civile, invece, i casi totali comprendono anche i guariti e i deceduti, creando quindi la diversità di lettura dei dati.

Qui sotto la diretta dalla Sala della Trasparenza di Regione Liguria