Masone – Molta paura ma fortunatamente nessun ferito, nella notte, nell’incendio divampato nei locali amministrativi di un’azienda che produce vernici a Masone.

Le fiamme sono state segnalate attorno alle 3 da persone che abitano nelle vicinanze e che hanno visto i bagliori del fuoco e sentito il forte odore di bruciato.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che, dopo aver verificato che all’interno non ci fosse nessuno, hanno spento le fiamme con l’azione congiunta di più squadre.

Il rogo è stato domato e sono ora in corso le operazioni di bonifica e le indagini per risalire all’origine dell’incendio.

Fortunatamente non si segnalano feriti ma i danni all’azienda sono ingenti.