Genova – Sbarcherà i suoi passeggeri italiani nel capoluogo ligure Costa Deliziosa, l’ultima delle navi di Costa Crociere ancora in navigazione dopo l’emergenza coronavirus. La nave, in navigazione per il giro del mondo, arriverà a Genova il 21 aprile dopo un ultimo scalo a Barcellona dove scaricherà i passeggeri spagnoli.

Respinta dalla Francia, che ha negato l’attracco a Marsiglia per questioni di sicurezza sanitaria, Costa Deliziosa arriva a Genova senza alcun caso di coronavirus-covid19 a bordo e dovrebbe concludere le operazioni di sbarco dei 453 cittadini italiani in una giornata.

Dopodichè resterà nel porto Genova con a bordo solo parte indispensabile dell’equipaggio e sotto stretta sorveglianza sanitaria.

La scelta del porto di Genova invece di quello di Venezia sarebbe avvenuta dopo un accordo tra Regione Liguria e Costa Crociere.