Genova – INPS non versa il bonus indennita da 600 euro erogate per gli iscritti alle Casse previdenziali private.

In una nota l’INPS chiarisce la situazione dopo la pubblicazione on line di notizie false o non precise:

“Alcuni quotidiani continuano ad attribuire l’erogazione dell’indennità di 600 euro a favore dei professionisti iscritti alle Casse previdenziali private all’Inps – scrive l’istituto di previdenza – Si ribadisce che l’Inps non ha nulla a che vedere con le competenze delle Casse private dei professionisti, alle quali il Governo ha assegnato dei fondi per la gestione delle indennità, che sono gestite in maniera completamente autonoma. Si tratta, in altri termini, di una indennità regolata da specifiche norme di legge e affidata alla competenza delle Casse private di previdenza e non all’Istituto”.