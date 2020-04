Genova – Sono passati da 36 a 20 i ricoverati nel reparto di Malattie Infettive del San Martino di Genova.

Un traguardo importante che sottolinea un’inversione di tendenza, seppur lente, dell’epidemia di Coronavirus.

La notizia del calo dei ricoveri è stata festeggiata dal Policlinico tramite un post su Facebook in cui sono mostrati i volti dei professionisti che da 51 giorni stanno lavorando senza sosta per far fronte alla pandemia.

I ricoverati al San Martino, a oggi, sono 20 i ricoverati in Malattie Infettive (di cui 4 oncologici nel nuovo repartino adiacente), 31 nelle 3 rianimazioni del Policlinico + 6 pazienti in sub intensiva, 20 al Padiglione 10, 63 al Padiglione 12, 18 al 5° piano della palazzina laboratori, 33 quelli gestiti al 1° piano del Pronto Soccorso, 33 al Maragliano. Netto calo di positivi nel reparto di Malattie Infettive dopo l’arrivo dei referti di secondo tampone.

Domani alle 11, nell’area di sosta della Direzione Generale (Palazzina Amministrazione), la Pubblica Assistenza di Molassana metterà a disposizione dell’Ospedale, per i trasporti interni, una barella per il biocontenimento e un’ambulanza adatta all’uso per i pazienti Covid.

Il Policlinico ha ricevuto dalla famiglia Ghiglino ulteriori 1.000€, ricavati dalla vendita dei copri mascherine griffati Ghiglino 1893 (ad oggi Ghiglino ha raccolto 4.000€). Questa cifra, assieme ai 5.000€ donati oggi dall’azienda russa con sedi in Italia PhosAgro impegnata nella produzione di fertilizzanti fosfatici, si aggiunge ai 4.788.715,05€ raccolti complessivamente dal progetto promosso dalla Direzione Scientifica #GenovaPerSanMartino.