Genova – Calano ancora, seppur lentamente, i contagi e, per la prima volta, calano anche i decessi nelle ultime 24 ore. A dirlo i dati del Ministero della Salute diffusi da Alisa su base regionale.

Questi i dati diffusi oggi:

Il totale dei test effettuati in Liguria è 37.842 con 1.852 in più rispetto a ieri.

Il numero dei pazienti risultati positivi in Liguria è 4.856, 45 più di ieri

I decessi sono 1.045 da inizio emergenza e 25 sono quelli registrati nelle ultime 24 ore

Questi i dati dei positivi provincia per provincia:

SAVONA 744

LA SPEZIA 391

IMPERIA 922

GENOVA 2783

Pazienti ricoverati in Media intensità+Terapia Intensiva

Ospedalizzati 874

ASL1 149

ASL2 134

Ospedale Policlinico San Martino 167

Ospedale Evangelico 40

Ospedale Galliera 103

Ospedale Gaslini 3

ASL 3 Villa Scassi 142

ASL 3 Gallino 4

ASL3 Micone 0

ASL3 Colletta 0

ASL4 Sestri Levante 52

ASL4 Lavagna 2

ASL5 78

Pazienti al Domicilio (isolamento domiciliare) 2592 (68 Più di ieri)

Clinicamente guariti (asintomatici positivi e domicilio) 1390 (55 più di ieri)

GUARITI CON 2 TEST CONSECUTIVI NEGATIVI 1146 (61 più di ieri)

ASL Soggetti in sorveglianza attiva

ASL 1 172

ASL 2 1116

ASL 3 511

ASL 4 370

ASL 5 267

Liguria 2436

Schede decesso 1045 (25 più di ieri)