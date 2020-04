Genova – Un ragazzo di 24 anni è deceduto per un sospetto caso di Coronavirus nel capoluogo ligure. Se confermato il collegamento con il virus si tratterebbe di una delle vittime più giovani in Italia.

La morte del ragazzo potrebbe sollevare forti polemiche poiché, secondo le prime informazioni, da almeno 5 giorni la vittima soffriva per una febbre molto alta e il medico curante aveva fatto richiesta del test per individuare l’infezione da coronavirus che non è mai stato fatto.

Ora, a decesso avvenuto, con gli esami medici verrà effettuato anche il tampone post mortem che, in caso di positività susciterebbe qualche perplessità sulle procedure in atto per il controllo dei contagi.

Il ragazzo, eventualmente positivo al virus, è rimasto a contatto con i familiari e con i medici che lo hanno visitato e che, a loro volta, potrebbero essere stati infettati.

Il ragazzo, sempre secondo le prime informazioni, soffriva di una forma di “morbo di Crohn”

Un improvviso malore ha stroncato il ragazzo ed ora sono in corso tutti gli accertamenti medici e potrebbe essere aperta un’indagine da parte della magistratura.