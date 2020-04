Genova – Dodici persone, tra operatori sanitari e pazienti, sono risultate positive al Covid-19 dopo il caso di un paziente affetto da Coronavirus a cui era stato data diagnosi negativa circa il contagio.

L’uomo, un 42enne affetto da polmonite bilaterale dovuta al Covid, si era rivolto all’ospedale di Sestri Levante; qui era stato sottoposto ai test nel reparto Covid che aveva dato esito negativo.

Il 42enne era stato quindi dimesso ma la difficoltà respiratoria ha portato al successivo ricovero nel reparto di Medicina Interna dell’ospedale di Lavagna, dove è poi morto.

Gli accertamenti effettuati hanno permesso di scoprire la positività dell’uomo, entrato in contatto con pazienti e personale sanitario dell’ospedale senza alcun tipo di protezione.

Le verifiche dell’Asl hanno quindi fatto scattare la chiusura del reparto e la sanificazione dello stesso.

“A seguito del riscontro di positivi di un tampone su un soggetto ricoverato per altra patologia – si legge in una nota diffusa – la direzione strategica dell’Asl 4 ha sottoposto a tampone tutti i soggetti ricoverati in Medicina Interna dell’ospedale di Lavagna e l’intero personale sanitari della struttura”.

La nota prosegue: “In totale 61 persone, 12 delle quali sono risultate positive al Covid-19. Si è quindi proceduto alla sanificazione di tutti i locali e all’isolamento dei soggetti positivi. La direzione sanitari ha bloccato i ricoveri per tutta la giornata [ieri, 22 aprile, n.d.r.] al reparto di medicina per procedere alla sanificazione alla riapertura in totale sicurezza”.