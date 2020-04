Genova – I lavori per la costruzione del nuovo Ponte per Genova proseguono a ritmo serrato sebbene l’ennesimo ritardo che porterà l’ultima campata al suo posto non prima di martedì e si deve procedere a nuove chiusure della vie della zona per poter procede alle operazioni preliminari di lavorazioni a mezzo gru.

In particolare si tratta di:

– chiusura di corso Perrone nella giornata di oggi 23 aprile dalle ore 17:00 fino a cessate esigenze (presumibilmente fino alle ore 18:30), movimentazioni materiale con gru;

– chiusura di corso Perrone nella giornata di domani 24 aprile dalle ore 07:00 fino a cessate esigenze (presumibilmente fino alle 19:00), per lavori di posizionamento in quota di capannine di saldatura per la campata P1P2 e smontaggio torre provvisoria A;

– chiusura di via Walter Fillak (soliti limiti) per la giornata di sabato 25 aprile dalle ore 07:00 fino a cessate esigenze (presumibilmente fino alle 19:00) per montaggio di carter in quota.

Pattuglie della Polizia Locale saranno presenti sul posto.