Genova – Anche i negozi di toelettatura per cani potrebbero essere tra i primi a “riaprire” secondo le linee guida allo studio della Regione Liguria.

Lo ha confermato il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, parlando nel consueto “punto della situazione” sull’emergenza coronavirus.

La linea ligure sarebbe quella di riaprire quanto più velocemente possibile le attività economiche che più hanno risentito del lungo blocco. Ovviamente dovranno organizzarsi per offrire il servizio in tutta sicurezza come ad esempio lavorando esclusivamente su appuntamento e con un cliente alla volta nel locale.