La Spezia – Un controllo sanitario a bordo della Fregata Margottini, ormaggiata alla base navale di La Spezia ha fatto scoprire tre casi di militari positivi al tampone per il coronavirus-covid19 che non presentavano sintomi dell’infezione.

A comunicarlo la Marina Militare italiana con una nota stampa:

Nell’ambito dei controlli sanitari effettuati in preparazione della navigazione, con il metodo del test tampone naso-faringeo e lo screening medico sull’intero equipaggio della fregata Carlo Margottini, ormeggiata nella base navale della Spezia, sono emersi tre militari asintomatici positivi al COVID 19.

L’Unità era destinata a condurre un’attività addestrativa per il mantenimento delle capacità operative della Squadra Navale, necessarie alla difesa degli interessi nazionali che devono essere tutelati anche in questo momento di emergenza nazionale.

In accordo alle procedure in uso, sono stati cautelativamente attuati tutti i controlli preventivi previsti dal protocollo sanitario per le navi ed i sommergibili destinati a condurre operazioni fuori area e volti a garantire la massima tutela possibile degli equipaggi.

La Marina Militare ha, di conseguenza, cautelativamente annullato l’attività programmata ed immediatamente adottato i provvedimenti previsti nel caso in oggetto.