Imperia – Ancora tre decessi nelle ultime 24 ore in provincia di Imperia. A comunicarlo la Asl 1. Dati che preoccupano dopo l’apparente calo dei giorni scorsi che lasciava sperare in un graduale rientro alla normalità.

Sono deceduti per patologie legate all’infezione da coronavirus:

– un uomo di 71 anni, della provincia di Imperia, deceduto il 27 aprile all’Ospedale di Sanremo;

– un uomo di 76 anni, della provincia di Imperia, deceduto il 27 aprile all’Ospedale di Sanremo, con patologie pregresse associate;

– una donna di 88 anni, della provincia di Imperia, deceduta il 27 aprile all’Ospedale di Sanremo con patologie pregresse associate.